"Me enteré que es madre y quiero disculparme", dijo el conductor que atropelló a una guardia municipal cuando realizaba controles

Cochabamba, Bolivia

Cuando realizaba un trabajo rutinario de control de líneas, una guardia municipal de Cochabamba fue atropellada y arrastrada varios metros por un conductor, que se dio a la fuga. El hombre apareció y pidió disculpas, pero la funcionaria permanece con el trauma.

"Fui a poner un conito en la parte de atrás y el señor arrancó de repente con toda la intención de matar. El vehículo estaba estacionado más de 15 minutos, él me vio y no se detuvo", reveló la mujer de 34 años, que también es madre.

Recordó que lo único que pudo hacer es protegerse con sus manos y hacerse a un lado cayendo al piso, antes de que pase lo peor. La guardia resultó con golpes en varias partes del cuerpo y no puede caminar normalmente.

"Tengo dolor en el brazo y en la pierna, no puedo caminar, me duele mucho. Amanecí con dolor en el cuello, no puede moverlo me siento inmóvil", agregó.

Ese momento, en lo único que pensó fue en sus hijos, a los que mantiene como madre soltera.

"Estoy mal, tengo mis dos pequeños que mantener y no puedo hacer nada, no puedo otro trabajar. Estoy muy mal, muy dolorida", detalló, a tiempo de exigir justicia.

Posteriormente, el conductor responsable se presentó en oficinas de Movilidad Urbana y pidió disculpas.

"Vengo a disculparme con la señora que supuestamente yo he ido con la intención de atropellar, pero las circunstancias no son así. Especialmente, yo me disculpo con la señora, porque hoy día me enteré que era madre", dijo el hombre.

Aseguró que no justifica su accionar y que reaccionó molesto porque desconocía que necesitaba un permiso para poder circular como taxi en la ciudad.

"Dice que necesitamos una autorización para trabajar de taxi. Entonces yo me encontraba con un problema emocional, estaba muy molesto. La señorita me dijo que el auto lo iban a llevar a la posta y que tenía una multa de $300 de multa. Obviamente, estaba sulfúrico, le boté el lápiz, no iba a firmar. Di retro y no me fijé que ella estaba. No me detuve", añadió.

Dijo que solo se fijó en uno de los retrovisores para retroceder y no golpear con la acera y que no se detuvo al escuchar que le gritaron. Lamentó los golpes que sufrió la mujer.

"Quiero cubrir los gastos. Me meten preso, me hacen el favor. Lo único que quiero es disculparme con la señora", complementó. Luego, fue arrestado.

De acuerdo al informe, la guardia tiene 7 días de impedimento. Desde Movilidad Urbana pedirán una sanción ejemplarizadora para el conductor.

