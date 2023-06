“Me lo entregaron en una cajita”, familia denuncia muerte de bebé por negligencia médica

Santa Cruz, Bolivia

Agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) llevan adelante una investigación por la denuncia de supuesta negligencia médica en el Hospital de la Mujer “Percy Boland” de Santa Cruz.

Según la denuncia, un bebé recién nacido perdió la vida por supuestos cortes a la altura del cuello que fueron realizados por un bisturí durante la cesárea de emergencia a la que fue sometida su madre, esto habría provocado su desangramiento y posterior muerte.

Posteriormente, los médicos habrían planificado "una versión" para informar sobre la muerte del bebé, mientras la madre continúa interinada en el nosocomio.

La hija de la mujer, afirmó que ella consultó a los médicos sobre la salud de su madre y hermano tras la cirugía y que estos le aseguraron que se encontraban en buen estado e incluso le pidieron ropa para el bebé.

“Mi mamá lo escuchó llorar a mi hermano (…) Me dijeron que mi mamá tenía una infección y que el bebé no pudo vivir. Ellos solo me lo entregaron en una cajita”, dijo la joven.