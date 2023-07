"Me manda mensajes por redes sociales pidiendo perdón", mujer que fue golpeada con un martillo por su expareja

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Este miércoles 12 de julio, Ayamey N.C., una ciudadana extranjera de 27 años de edad, fue dada de alta después de sufrir una brutal agresión por parte de su expareja, identificado como Juan Carlos Maldonado Cortez, quien la atacó con un martillo el pasado domingo 2 de julio. La víctima sufrió graves lesiones que la dejaron con un impedimento de 50 días y aún se encuentra en proceso de recuperación.

A pesar de su difícil situación, Ayamey habló en exclusiva con la RED UNO DE BOLIVIA, expresando su desconcierto ante el comportamiento violento de su expareja. Ella describió a su agresor como una persona amorosa y no logra comprender los motivos detrás de tan cruel acto. Con determinación, afirmó: “Ahora solo me queda recuperarme, tengo que seguir yendo al hospital, todavía no ha terminado esta pesadilla”.

Ayamey continuó y reveló "me manda mensajes por redes sociales pidiendo perdón, me dice que no fue élque le echaron algo a su bebida, que lo busque, lo perdone. Me escribe por Messenger, no se de donde habrá sacado teléfono, porque a élse le había perdido el celular". "Mue quite la denuncia y que me ayudara con todo los gastos médicos. La policía sabe de estos mensajes y no me dijeron nada", añadió.

Desde que se reportó el incidente, las autoridades policiales han estado realizando intensas búsquedas para capturar al agresor, quien aún se encuentra prófugo de la justicia. La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) desplegó operativos en diversas áreas, tanto en la localidad de San José, municipio de La Guardia, como en los Valles cruceños, con el objetivo de encontrar al responsable y llevarlo ante la justicia.

Cargando...

Los informes preliminares indican que el ataque fue resultado de discusiones previas entre la pareja, las cuales se tornaron violentas. La situación alcanzó su punto crítico cuando el agresor empleó un martillo para agredir brutalmente a Ayamey, dejándola gravemente herida.

Con respecto a la búsqueda del agresor, Ayamey expresó su temor y preocupación por la seguridad de su familia. Ha transcurrido más de una semana desde el incidente y aún no ha recibido respuestas claras por parte de la Policía, por lo que exige justicia y garantías de que su expareja no vuelva a poner en peligro su vida ni la de sus seres queridos.

“Yo tengo miedo, están mis hijos, mi madre, esta mi persona, no sé si pueda pasar, ya ha pasado más de una semana y no he recibido respuestas de la Policía, estoy exigiendo justicia, porque quien me garantiza que él no pueda volver para terminar lo que empezó, entonces pido justicia”, dijo atemorizada Ayamey.