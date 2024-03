“!Me quemó mi madrastra!”: El estremecedor relato de un adolescente agredido

Cochabamba, Bolivia

Un hecho de violencia se denunció en recientes horas en el municipio de Sacaba, un menor de 15 años, había sido víctima de graves agresiones por parte de su madrastra y de su propio padre biológico.

Según la denuncia, el menor, había estado residiendo con su padre y su nueva familia desde hace varios años atrás, fue traído por el padre biológico tras obtener un permiso de la madre para poder pasar un tiempo con él.

La madre no conocía las agresiones que sufría su hijo con su expareja y su madrastra pues indica que le permitían poco contacto con su hijo, y cuando lograba hablar con él, solo le respondía que estaba bien.

“No le podía ni escribir por que el papá le prohibió, con el padre no se podía hablar, por miedo a que su papá le siga pegando es que él no nos decía que era agredido”, señala la madre de la víctima.

La madre del menor, logró enterarse de la trágica vida que el adolescente llevaba con su padre, pues había logrado contactarse con un tío, al que le contó todo lo que ocurría.

“Yo me entero el día 1 de febrero de este año, por un descuido de ellos, del papá y la madrastra, es que mi hijo por un celular se comunica con mi hermano que está en Chile, primero le escribió, ¿tío me puedes ayudar?, estoy harto, necesito hablar contigo, mi hermano le dice que pasa, le hacen video llamada y él le dice, ¡mi madrastra me quemó!, y le cuenta todo a mi hermano”, dice la madre a Red Uno.