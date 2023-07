"Me voy a entregar, pero no me peguen": Delincuentes roban celular y terminan pidiendo auxilio a la Policía

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En la zona del mercado Los Pozos, en la capital cruceña, dos delincuentes dedicados al robo de celulares fueron capturados y enfrentaron la ira de los vecinos después de sustraer el teléfono a un hombre que viajaba a bordo de un micro.

Según el testimonio de la víctima, el incidente ocurrió cuando un grupo de personas detuvo el micro en la calle Seaone y, amenazándolo con un estilete, le arrebataron su teléfono. Sin embargo, gracias al valiente accionar del hombre y la colaboración de otros pasajeros, lograron reducir a dos de los antisociales, quienes fueron sometidos a una golpiza antes de que llegaran los efectivos policiales.

Uno de los antisociales intentó refugiarse en un baño de un restaurante de pollos, donde, entre lágrimas, negó tener en su posesión el teléfono celular robado y pidió clemencia a los enfurecidos vecinos.

"Me voy a entregar, pero yo no tengo el celular. Por favor, no me peguen", exclamó el delincuente mientras imploraba por auxilio a la policía.

Cargando...

Los delincuentes confesaron, en medio de los golpes, que su modus operandi consistía en robar celulares para luego venderlos en un punto de Internet ubicado en la misma zona de Los Pozos. A pesar de haber sido acorralados y confrontados con las pruebas, ambos individuos negaron con vehemencia haber cometido el robo.