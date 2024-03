Menor herido con un fierro en su mano será sometido a tercera cirugía de limpieza

Santa Cruz, Bolivia

En el Hospital de Niños Dr. Mario Ortiz Suárez de Santa Cruz, el menor de 10 años que sufrió un accidente al clavarse un fierro en su mano, continúa su tratamiento médico con una nueva cirugía programada para este lunes 25 de marzo.

El incidente ocurrió cuando el niño, trepó la reja de su casa en Satélite Norte, resultando herido de gravedad. Desde entonces, entonces se encuentra recibiendo atención médica especializada.

Según informó el padre del niño, los médicos indicaron que el menor está respondiendo favorablemente al tratamiento, pero aún requiere de intervenciones quirúrgicas adicionales para una limpieza profunda de la herida.

“Los médicos me dicen que va a entrar a una tercera cirugía para hacerle una limpieza y depende de eso van a ver cómo evoluciona y determinarán si necesitará otra o no. Por el momento está bien y estable, lo único que al parecer por lo antibióticos que le ponen evita tenga apetito porque no quiere comer”, comentó el padre.