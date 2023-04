"Menor pidió auxilio con una nota": Interno de medicina retuvo y violó a una adolescente

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Con un nota de auxilio amarrada a un peine, una menor de 15 años pidió ayuda desde un edificio donde se encontraba secuestrada por un sujeto de 27 años, quien la violó en reiteradas ocasiones. El acusado captó a la adolescente mediante redes sociales.

El acusado es un interno de medicina que fue aprehendido la noche de este jueves. El modus operandi de este sujeto sería prometer a las jovencitas que este serìa su sugar daddy, a cambio de su compañía y de sostener un encuentro sexual.

"Se encontró una lapto, esta ha sido debidamente analizada, al interior se ha colectado pornografía casera, es un número elevado de víctimas. Por las imágenes, por los rostros, presumimos que varias son adolescentes (...) La directora del Hospital no permite que personal de la Policía asuma el control de la situación con este sospechoso", informó el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Cnl. Freddy Medinacelli.

Cuando el acusado fue aprehendido la directora del hospital donde realiza sus prácticas se negó a colaborar con la Policía, tardaron dos horas para ingresar al nosocomio, ese tiempo fue aprovechado por el acusado para borrar evidencias de su celular.

Rescate de la menor

La adolescente de 15 años conoció al acusado a través de redes sociales, se ganó su confianza. Entre sus conversaciones la víctima le contó que no tenía papá, y que deseaba conocerlo. El acusado aprovechando esta vulnerabilidad le mencionó que el tendría indicios de dónde se encontraría su padre. Es de esta forma que la menor de Vinto llegó al Cercado.

"La menor viene hasta acá, el hombre la aborda en su movilidad, la lleva hasta su departamento que está en la Heroínas y Lanza, donde procede a violarla durante todo el día. Cuando su agresor se distrae la muchacha lanza un mensaje pidiendo auxilio", contó jefa de Servicios Legales Integrales (SLIM) de Cochabamba, Tatiana Herrera.

La menor fue encerrada por el estudiante de medicina en su departamento, aprovechó un descuido y se dio maneras para pedir auxilio, lanzando notas hacia la calle, una de estas logró ser leída por transeúntes quienes se comunicaron de forma inmediata con personal de la policía y procedieron a intervenir.

"Arroja una nota amarrada a un peine, además los vecinos refieren que estaba pidiendo auxilio desde la ventana. De esta forma se llama a la mamá, piden auxilio (...) El médico forense indica que hubo desgarro reciente producto de la violación consecutiva, ahora ella se encuentra con acompañamiento terapéutico", aseveró Herrera.

Durante la investigación la policía se percata que el departamento contaba con cámaras de seguridad que eran utilizadas para grabar a sus víctimas, todo ese contenido se encontraba almacenado en la computadora del sujeto identificado como Luis Paguazi, quien se encuentra a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

Familia del acusado

La madre del estudiante aseguró desconocer el motivo por el cual su hijo fue aprehendido. “¿Quiero saber que ha pasado? ¿Por qué motivo trajeron a mí hijo? Lo sacaron de su clínica, estaba en el Chapare, me entere la tarde de este jueves (…) No me dejan ver ni hablar una palabra”, declaraba la progenitora la noche del 27 de abril.