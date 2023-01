Mesa manifestó su preocupación de ser acusado por el caso Golpe I

Carlos Mesa manifestó su preocupación que sea implicado en el caso denominado Golpe I, por el cual fue acusado el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a pesar de eso, señaló que seguirá en el país y presto a cualquier convocatoria.

En cuanto al caso Golpe I, indicó que es solo para maquillar el tipo penal de terrorismo, considerando que sería una locura que fuera tipificado de esa manera.

El líder de Comunidad Ciudadana, brindó su apoyo a la movilización nacional que exige la liberación del gobernador cruceño y de los presos políticos, pero aclaró que no participará de la marcha para evitar que la demanda ciudadana no se politice con su presencia.

"Me parece un error politizar y electoralizar cualquier acción de protesta legítima y ciudadana. Sería un error de mi parte participar de la marcha no porque no tenga ganas de hacerlo, porque no quiero dar lugar a ningún equívoco", apuntó.