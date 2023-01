La Paz, Bolivia

Este jueves, el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, se reunió con la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y le comunicó que la situación de la justicia boliviana ha empeorado, además que la persecución política es “moneda corriente”.

La delegación del organismo internacional está en Bolivia para verificar el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que se presentaron en 2021 respecto a la investigación y reparación de las vulneraciones de derechos humanos durante los conflictos de 2019.

Al salir de la reunión, Mesa informó que hizo conocer a la CIDH, a través de un documento, que el gobierno de Bolivia no ha cumplido con varias de las recomendaciones que hizo el GIEI. También, pide revisar la tipificación del delito de terrorismo que está siendo mal empleado para dar lugar a la detención de autoridades y exautoridades nacionales. Espera que el informe de la CIDH ayude a implementar una reforma judicial.

También planteó ante la CIDH que se debe revisar la tipificación del delito de terrorismo, porque permite persecuciones que han llevado a la cárcel a Jeanine Añez, Marco Antonio Pumari y al gobernador Luis Fernando Camacho. La adecuación de ese tipo penal de terrorismo es una recomendación de varios organismos. Al respecto, el ministro Iván Lima dijo anteriormente que un proyecto de ley ya está en manos de la Asamblea Legislativa.

El líder de CC aseveró que, así como el delito de terrorismo, hay otros tipos penales que son vagos en su definición.

“Les hemos dicho claramente a los miembros de la Comisión que el problema es estructural, que no es un matiz, que no es una recomendación específica sobre un punto A, B o C. Si no hay una reforma de la justicia adecuada, no va haber una justicia adecuada en el país”, indicó el líder de CC.