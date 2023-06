"Mi hija casi muere por festejar un cumpleaños en una rockola", dijo el padre de la víctima

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El padre de la joven que fue golpeada al salir de las rockolas, indicó que su hija se encuentra herida e internada en una clínica de la ciudad. El progenitor pidió a las autoridades el cierre de estos locales que funcionan sin control en la zona de 'Los Lotes'.

La terrible agresión se registró cerca de la parada 12, cuando la víctima consumía bebidas alcohólicas con sus amigos. Las imágenes fueron captadas por cámaras de vigilancia que muestran a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, quienes son los causantes de la brutal golpiza.

"Mi hija continúa delicada y ha quedado en shock por lo sucedido, ella fue a festejar el cumpleaños de su amiga. Ahora requiere estudios, medicamentos, especialmente en la cabeza una tomografía con contraste (...) Mi hija no frecuenta las 'rockolas' sólo fue para festejar el cumpleaños de su amiga de colegio, esperaba volver sana y salva. Pero se encontró con estas personas, que atentaron contra su vida, por poco mi hija muere por festejar un cumpleaños", indicó el padre de la víctima de agresión.

De acuerdo a las imágenes captadas uno de los hombres, quien se encuentra con el torso desnudo, golpea a la víctima en el rostro, producto del fuerte impacto la joven cae al suelo. Mientras se encuentra herida en el piso recibe una fuerte patada, trata de cubrirse con las manos la cabeza, es en ese momento que es golpeada por dos mujeres sin piedad.

La denuncia de la terrible agresión fue presentada en la Fuerza Especial de Lucha Contra Crimen (Felcc) de Los Lotes, junto con la declaración de los testigos y los videos de las cámaras de vigilancia.

"Pedimos que no nos dejen abandonados a los oficiales de la Estación Policial Integral (EPI) 9, mi hija estará en shock por todo lo ocurrido (...) Me enteré de la agresión cuando sus amigas (la cumpleañera y otra chica más), llegaron a la casa para avisar lo sucedido. Cuando llegué vi a mi hija tendida en el piso, llena de sangre con varios cortes, estaba inconsciente y con la cara llenita de sangre, no podía reconocerla. ¡No podía creer que era mi hija!", contó el padre.

Una de las amigas de la víctima contó lo ocurrido en la 'rockola', todo empezó a las 4:00 de la madrugada. "Estábamos compartiendo, cuando llegaron estas personas, nosotros estuvimos tranquilos, es la primera vez que llegamos a este lugar, me arañaron la cara y sacaron a mi compañera a golpes (...) Cuando salgo afuera ella estaba en el piso, reviso para ver si tenía los celulares, no los tenía (...) Fue la dueña quien tenía los celulares, dijo que mi amiga le dio los celulares, no fue así, nos estaban amenazando, querían apuñalarlos. Corrimos con otra amiga a dar aviso al papá de nuestra compañera", contó.

Una de las víctimas indicó que los agresores les robaron sus pertenencias, sospechan que la dueña de este local estaría en complicidad con estas personas.