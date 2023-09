Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Un grupo de padres de familia se ha unido para denunciar a una maestra de prekínder de un establecimiento educativo en la zona del Plan 3000, a quien acusan de cometer presuntos toques impúdicos y abuso físico contra varios de sus alumnos.

Las autoridades de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia han iniciado de inmediato las investigaciones correspondientes y están trabajando incansablemente para dar con el paradero de la educadora acusada, que hasta el momento no fue encontrada en su domicilio.

Las declaraciones de los padres de familia son estremecedoras. Según las denuncias, la profesora realizaba toques inapropiados en sus partes íntimas a las niñas, mientras que, a los varones los golpeaba con palos en la cabeza.

El hecho de llevar a los hijos al colegio debería ser sinónimo de tranquilidad para los padres de familia. Sin embargo, la preocupación y el agobio se han apoderado de este centro educativo.

Las madres han hablado con sus hijos, quienes han relatado los momentos angustiantes que vivían en el baño del establecimiento, supuestamente a manos de su propia maestra.

"Mi hijita presentaba dolor en su parte íntima, 'me duele, me duele', me decía, y tenía que bañarla con agua de manzanilla", relató conmocionada la madre de una menor.

Otra mujer expresó su preocupación por su nieto: "Mi nieto llora y decía que la profesora lo castigaba. Pido justicia".

En una muestra de determinación, las madres de familia han anunciado que se mantendrán en vigilia hasta que la educadora acusada sea capturada y se haga justicia.

Mientras tanto, las autoridades continúan con sus esfuerzos para esclarecer estos hechos y garantizar la protección de los niños en la institución educativa.

