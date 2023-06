Santa Cruz, Bolivia

Este viernes la Red Uno dio a conocer la historia desgarradora de un niño de cinco años que fue echado de su hogar por su propia madre, quien, además, amenazó con matarlo. En su desesperación el pequeño pretendía pasar la noche bajo el puente de un canal de drenaje en la zona del Plan 3000, pero una vecina intervino y le brindó auxilio.

El pequeño, cargando un bolso en el que guardaba un peluche que pretendía ser su única compañía, relató entre lágrimas que tenía mucho miedo a su mamá. Expresó su desconcierto al descubrir que su madre quería hacerle daño.

“No sabía que mi mamá me iba querer matar. Mis hermanitos me cuidaban, uno me daba plata para que me compre ropita, yo lo extraño a mi hermano”, dijo el pequeño mientras abrazaba su pequeño peluche.