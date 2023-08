“Mi sobrina volvió con su asesino por su hija”: Tía abuela de víctima de feminicidio

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En un devastador acto de violencia de género, Martha Laime Diaz, de 30 años, perdió la vida el pasado lunes 7 de agosto en el Hospital Japonés, en Santa Cruz, a causa de graves quemaduras sufridas mientras dormía junto a sus dos hijos de cuatro y diez años. El responsable de este trágico incidente fue identificado como su exposo, Félix Fernández Soria, quien roció gasolina sobre ellos antes de escapar, dejando a los menores luchando entre la vida y la muerte.

La pasada jornada, la niña de diez años debió debido a las quemaduras que sufrieron. En tanto, el menor de cuatro años continúa luchando por su vida en el Hospital de Niños Mario Ortiz Suárez de la capital cruceña. Según el último informe médico, el menor presenta problemas en sus extremidades inferiores, específicamente en los dedos de sus pies, que no están recibiendo suficiente flujo sanguíneo. Esto ha llevado a la necesidad de una interconsulta con un especialista vascular y la consideración de una intervención quirúrgica para amputar los dedos afectados, con el objetivo de prevenir complicaciones mayores que podrían afectar a todo el pie.

“Esta grave, no hay nada de mejoría, los médicos dijeron que le van amputar los dedos de las manos y los pies, porque están completamente carbonizados”, dijo Paulina Díaz, tía abuela del menor.

“Ayer (miércoles 9 de agosto) cuando ingresamos con el cuerpo de su madre al cementerio La Cuchilla ni bien estamos llegando nos enteramos de que la niña había fallecido, no sabíamos qué hacer, no sabíamos si regresar o quedarnos en el cementerio para darle cristiana sepultura, nos quedamos congelados, la verdad es que la estamos pasando muy mal ya ese hombre no lo han encontrado, pido justicia, tienen que capturarlo a ese hombre, ya son cinco días que no se sabe nada de su paradero, pido a la que lo busque hasta que lo encuentre porque tiene que estar en la cárcel, tiene que pagar”, expresó Paulina.

La tía abuela también informó que los familiares del agresor no se han acercado para brindar ayuda en el hospital y apoyarlos. Recordemos que el atroz hecho ocurrió durante la madrugada del 6 de agosto en la zona de Satélite Norte y el autor Félix Fernández Soria se dio a la fuga, siendo actualmente buscado por la Policía.

Cargando...

“Hace un mes hablé con ella, le pregunté si había vuelto con el padre de su hijita, volví a juntarme por mi hija me respondió. También me contó que el hombre tiene su casa y ahí vivían, pero la botaba en cualquier rato, una vez que estaba lloviendo la botó en la noche de su casa con sus dos hijitos y mi sobrina tuvo que dormir afuera, me dijo. Pero como ella tiene su lote en Satélite Norte y para separarse del hombre decidió hacer su casita y se fue a vivir”.

Martha Laime Diaz, de 30 años, fue víctima de una relación marcada por la violencia y las amenazas. Había intentado alejarse de su agresor en diversas ocasiones, pero él la forzaba a continuar viviendo juntos, amenazándola y abusándola físicamente cuando ella intentaba escapar. Incluso, tras mudarse a su casa en Satélite Norte, Félix continuaba acosándola, provocando temor y angustia en la vida de Martha y sus hijos.

“No era la primera vez que la maltrataba. Ella ya no quería estar con él, pero él la seguía buscando. Una vez ella le dijo que lo iba a denunciar, Félix le respondió denúnciame pues, que me vas a hacer, yo tengo plata y si me denuncias, tú mismo te vas a perjudicar. Eso me confesó”, dijo Paulina.

La Policía, en coordinación con el Ministerio Público, emitió una orden de aprehensión contra Félix Fernández Soria, quien se encuentra prófugo desde el momento del ataque. Se han desplegado esfuerzos para dar con su paradero y llegaron ante la justicia por los delitos de feminicidio e infanticidio en grado de tentativa.