Milena Soto denuncia a Jhassir Molina de la RCJ por agresión física y verbal

Milena Soto denunció que fue agredida por Jhassir Molina, el pasado martes, durante el cuarto intermedio del juicio oral, solicitará imágenes de las cámaras de seguridad del Tribunal Supremo de Justicia (TDJ) donde se realizó el juicio contra los integrantes de Resistencia Juvenil Cochala (RJC).

El 7 de febrero se realizó el juicio oral en contra de los miembros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) Yassir Molina, Mario Bascopé, Fabio Bascopé y Milena Soto, los cuales son procesados por actos de violencia durante el 2020.

Cabe resaltar que los cabecillas de la RCJ están acusados de los delitos de organización criminal, fabricación de armas caseras ilícitas, destrucción y deterioro del patrimonio histórico en la capital del Estado.

En septiembre de 2020 los ciudadanos de Sucre se movilizaron contra la Fiscalía General y exigiendo la renuncia del fiscal General, Juan Lanchipa. Un mes después, el 6 de octubre, llegaron los integrantes de la RCJ, rompieron algunos vidrios y pintarrajearon las paredes del Ministerio Público.

Yassir Molina fue el primer aprehendido por este caso en Cochabamba y luego trasladado a la ciudad de Sucre, desde entonces guarda detención preventiva

Milena Soto realizó un video en su cuenta de Facebook denunciando agresiones verbales y físicas hacia su persona desde 2019. ‘‘He sido atacada muchas veces, amenazada, calumniada, pero siempre he mantenido un perfil bajo porque creía en el bien común, en la unidad, pero lo que yo no voy a concebir es la traición al pueblo, expresó Soto.

Aseguró que desde el 2019 Molina le agredía verbalmente y ahora en el juicio oral que se lleva a cabo en Sucre.

‘‘Jhassir estaba sentado al lado de todos sus custodios policiales, ha empezado a gritar amenazante en medio de los policías a gritarme a mí y a Daniela, que por qué tienen que venir a Sucre, ha empezado a agredirnos verbalmente’’, así mismo afirma que golpeó a un miembro de la asociación. ‘‘Trata de agredirnos físicamente y al no lograr el cometido en descubierto le logra dar un golpe a Drago Maldonado, a lo que todos reaccionamos, y bueno yo le he dicho delincuente… No pensé que íbamos a llegar hasta esta situación’’, manifestó en el video de 38 minutos.

Soto, anunció que Molina no se encontraba enmanillado en la audiencia de juicio oral, además aseguró que presentará una denuncia penal.