Militantes del PDC protestan por suspensión de segundo debate y regalan huevos

El segundo debate presidencial debía realizarse este martes 12 de agosto, pero tuvo que ser suspendido porque tres candidatos se excusaron de participar debido a que la fecha coincide con sus cierres de campaña.
11/08/2025 13:39
Un grupo de militantes realizó una singular protesta por la suspensión del segundo debate electoral organizado por el Tribunal Supremo Electoral, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y la Asociación Nacional de la Prensa. Los militantes regalaban huevos a la población indicando que algunos candidatos no se animaron a debatir.
“Los candidatos de arriba no se animan a debatir e hicieron que el Tribunal suspenda el debate, son cobardes, no pueden gobernar al país. Por eso a la gente que se acerca le estamos regalando huevos para que sepa que los candidatos de arriba que disque nos van a gobernar son unos cobardes”, señaló uno de los militantes.
Mire el video:
