Política

Militantes del PDC protestan por suspensión de segundo debate y regalan huevos

El segundo debate presidencial debía realizarse este martes 12 de agosto, pero tuvo que ser suspendido porque tres candidatos se excusaron de participar debido a que la fecha coincide con sus cierres de campaña.   

Hans Franco

11/08/2025 13:39

Foto: Ciudadanos protestan por suspensión de segundo debate (Captura de video)
La Paz

Un grupo de militantes realizó una singular protesta por la suspensión del segundo debate electoral organizado por el Tribunal Supremo Electoral, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y la Asociación Nacional de la Prensa. Los militantes regalaban huevos a la población indicando que algunos candidatos no se animaron a debatir.

“Los candidatos de arriba no se animan a debatir e hicieron que el Tribunal suspenda el debate, son cobardes, no pueden gobernar al país. Por eso a la gente que se acerca le estamos regalando huevos para que sepa que los candidatos de arriba que disque nos van a gobernar son unos cobardes”, señaló uno de los militantes.

El segundo debate presidencial debía realizarse este martes 12 de agosto, pero tuvo que ser suspendido porque tres candidatos se excusaron de participar debido a que la fecha coincide con sus cierres de campaña.   

