Ministerio de Gobierno inspeccionará Cotapachi por enfrentamientos registrados el lunes

La mañana de este martes, el viceministro de Régimen Interior, Jorge García Pinto, junto con la comisión de fiscales encargada de investigar los hechos ocurridos en Cotapachi, se trasladó hasta la zona en conflicto para llevar adelante una inspección ocular destinada a esclarecer lo sucedido.

“Estamos yendo con los fiscales para determinar lo que ha sucedido ayer. No hay ningún policía detenido y no sé de dónde ha salido esa información; lo que sí se tiene son policías heridos”, informó la autoridad antes del recorrido.

El lunes 8 de diciembre, un bloqueo vecinal instalado en inmediaciones del botadero de Cotapachi derivó en un enfrentamiento en el que se registró el uso de armas de fuego. Como consecuencia, dos personas perdieron la vida y varias resultaron heridas, entre ellas efectivos policiales.

García Pinto detalló que siete policías fueron afectados, algunos con lesiones producto del enfrentamiento. Tres de ellos ya fueron dados de alta.

Respecto a las dos personas fallecidas, indicó que se realizaron las autopsias de ley y los cuerpos fueron entregados a sus familiares.

“Estamos investigando, por eso estamos yendo al lugar con los fiscales. No puedo brindar un informe preliminar porque es necesaria una observación directa”, añadió el viceministro.

Las autoridades reiteraron su compromiso de esclarecer los hechos y garantizar que la investigación avance con objetividad y transparencia.

