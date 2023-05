Ministra de Trabajo desmiente denuncias de "cobros irregulares" para asignar cargos

Cochabamba, Bolivia

Este martes, la ministra de Trabajo, Verónica Navia, desmintió las denuncias sobre hechos de corrupción en la dirección de Trabajo de Cochabamba. En ese sentido, negó que hayan existido supuestos cobros irregulares para la asignación de cargos.

Así, la autoridad denunció que intentan involucrar a su cartera de Estado con supuestos cobros irregulares por cargos en otras instancias públicas y pidió a la población no dejarse engañar por personas inescrupulosas que utilizan su nombre o de otras autoridades de Gobierno.

"Decirle a la población que tenga absoluta certeza que, desde este despacho ministerial, no se hace absolutamente ningún cobro, ni ninguna relación extraña o extra legal con algunas personas que sean de otras instituciones públicas. No cobramos por cargos, no hacemos ese tipo de relacionamiento con otras personas y si estuvieran haciendo en nuestro nombre, por favor, ayúdenos a denunciar”, enfatizó la ministra en conferencia de prensa.

Remarcó que conserva sus dos apellidos “tan limpios” como los dejaron sus padres y pretende mantenerlos así para sus hijos, por lo que rechazó de forma categórica las denuncias anónimas en contra del Ministerio.

Aclaró que, el Ministerio de Trabajo, tiene el objetivo fundamental de proteger los derechos de trabajadores en todo el territorio nacional y que “no es una agencia de empleos”.

“Este Ministerio no se dedica, y lo digo entre comillas 'a acomodar gente en otras instancias gubernamentales', nosotros no hacemos ese trabajo. No busquen a nuestro personal para ese tipo de favoritismos, no nos involucren en actos irregulares”, insistió la autoridad de Estado.