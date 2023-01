Ministro de Educación anuncia que no habrá incremento de pensiones para esta gestión

Potosí, Bolivia

Este viernes, el ministro de Educación, Edgar Pary, anunció que no habrá incremento de pensiones escolares en unidades educativas particulares en la gestión 2023.

La semana pasada, el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma, indicó que una reunión, programada para los próximos días, entre los ministerios de Economía y Educación junto a la Asociación Nacional de Colegios Particulares (Andecop) definiría el posible porcentaje de incremento en las pensiones de unidades educativas privadas para la presente gestión.

"Queremos aclarar que no existe incremento de pensiones en los establecimientos particulares. Quiero descartar y desmentir cuando nuestro viceministro expresó que estamos o vamos a reunirnos con el Ministerio de Economía para determinar las pensiones, no, totalmente falso", afirmó Pary en conferencia de prensa desde Potosí.

Aseguró que el Ministerio de Economía no tiene nada que ver con el incremento de pensiones y que la tuición es exclusivamente del Ministerio de Educación.

"Estamos ratificando que no existe (incremento de) pensiones para la gestión 2023. No existe el índice de inflación de la gestión 2022 y, por lo tanto, no podemos realizar un incremento. El hecho de que incrementemos, estaríamos afectando nuestra economía y, por lo tanto, ratificamos que no hay incremento y tampoco existe ninguna reunión con Ministerio de Economía ni Andecop", reiteró.