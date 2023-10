Ministro de Hidrocarburos reclamó la aprobación de tres proyectos petroleros

Bolivia

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina Ortiz, brindó una conferencia de prensa para indicar que los contratos petroleros estarían siendo postergados en la Cámara de Senadores, son tres los relacionados que comprometen a los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, de no aprobarse la situación en el país puede ser crítica.

La autoridad remarcó que el aplazamiento de los tres proyectos de ley de contratos petroleros de las zonas Sayurenda en Tarija, Yuarenda ubicada en los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz y Carandaiti en Tarija, que corresponde a los Proyectos de Ley 320, 321 y 322, referidos a los contratos petroleros, son fundamentales para la exploración y la búsqueda de nuevas reservas de hidrocarburos, con el fin de impulsar el crecimiento económico y garantizar nuestro suministro energético.

“No quiero pensar de que este es una actitud política, porque estamos hablando, en este caso, de tres contratos de servicios petroleros en los cuales YPFB no asume riesgo porque hay un aspecto esencial que es Inversión Extranjera Directa (...) A estas alturas no pueda aprobarse una ley, fíjense, prácticamente un año después que los mismos tres contratos de servicios petroleros fueron aprobados por la misma Asamblea hoy no quieran aprobarlos”, aseveró durante conferencia de prensa.