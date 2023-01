Ministro reitera que no se suben pensiones y señala a privados de lucrar con la educación

Cargando...

La Paz, Bolivia

Este lunes, la Asociación Nacional de Colegios Particulares (Andecop) anunció que incrementará las pensiones para esta gestión escolar, asegurando que se debe a la modificación de la malla curricular y que el ministerio de Educación no se los puede prohibir. En respuesta, hoy el ministro de Educación, Édgar Pary, reiteró que no existe motivo para tomar esta medida, ya que afectará a los padres de familia.

La autoridad lamentó que algunos establecimientos educativos privados no piensen en el derecho a la educación de los niños y jóvenes; que solamente busquen lucrar económicamente.

"Cuando hablamos de que la educación es de servicio (y) entramos en una línea de lucro, queremos aprovecharnos de la educación. Una encuesta dio como resultado que el 90% de los participantes no está de acuerdo con el incremento y son padres y madres de familia preocupados por ese tema", indicó el ministro en conferencia de prensa.

Aseguró que en las reuniones sobre actualización curricular, participaron representantes de Andecop, que tendrían conocimiento respecto a que esta propuesta no incluye más áreas de conocimiento, ni de carga horaria, desmintiendo sus argumentos, y que únicamente se actualizaron los contenidos programáticos.

"No hay motivo para incrementar. Estamos en crecimiento, nos estamos levantando. Creo que es importante compartir estas necesidades y pensar en los padres y madres de familia. Tampoco podemos atentar al derecho a la educación que tienen nuestros estudiantes. Algunos establecimientos educativos están condicionando a padres, a estudiantes, impiden su inscripción, pero no son todos; anoche estuve hablando con muchos padres y les están admitiendo con los mismos precios de la gestión pasada. Ponderamos eso, pero lamentablemente hay un grupo que está trabajando más en el lucro que en servicio, están en su derecho de poder ganar, pero no es aprovechar la coyuntura para incrementar las pensiones afectando al bolsillo del padre", explicó.

Cargando...

Afirmó que garantizan el derecho a la educación de todos los niños y jóvenes que asisten a establecimientos particulares; pero que si hay necesidad de trasladar a otras unidades educativas, otorgarán garantías y preverán esa situación.

"Pedimos con todo respeto a Andecop que piense en el derecho a la educación de todos nuestros estudiantes y después pensaremos en nuestros bolsillos. Lamentamos mucho las expresiones que han vertido el día de ayer. Creo que ahí estamos más desesperados de ganar más platita, no se trata de eso, está bien que tengan su establecimiento educativo privado, pero también que den el servicio correspondiente, eso les pedimos", reiteró Pary.

En ese sentido, comentó que si se concreta el incremento, la autoridad recurrirá a la normativa, a través de los directores distritales y departamentales de Educación.

"De la misma forma, pedimos la colaboración de los padres de familia desde las inscripciones, porque muchas veces hay acuerdos internos que afectan a otros padres. Es importante trabajar de manera coordinada entre todos", complementó.

A propósito de la actualización de la malla curricular, anunció que el jueves y viernes habrá una reunión con autoridades del sector educativo a nivel nacional con el objetivo de hacer una socialización. Asimismo, recalcó que la malla es el producto de consenso.

Cargando...