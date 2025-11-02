Ministros presentarán renuncia colectiva el 5 de noviembre; viceministros permanecerán hasta la posesión del nuevo gabinete

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó este domingo que los ministros de Estado presentarán su renuncia colectiva el próximo miércoles 5 de noviembre, en cumplimiento del protocolo de transición previo al acto de transmisión de mando presidencial, previsto para el sábado 8 de noviembre.

Este miércoles 5 de noviembre se realizará el último gabinete de ministros y, al concluir el encuentro, los ministros presentarían su renuncia colectiva al presidente Luis Arce.

“La renuncia es de ministros, y los viceministros vamos a esperar. Bueno, en mi caso voy a esperar a que nombren a la próxima autoridad para entregar toda la documentación notariada, para que posteriormente no me acusen de que me he llevado un bolígrafo. Vamos a transparentar”, manifestó Silva en conferencia de prensa.

Silva precisó que, tras la renuncia del gabinete ministerial, algunos viceministros permanecerán en sus cargos de manera temporal, con el objetivo de garantizar una transición ordenada y transparente, facilitando toda la documentación e información sobre la gestión saliente.

El viceministro explicó que su despacho ya prepara informes notariados y respaldos documentales para dejar constancia del trabajo realizado y de los temas pendientes de gestión, reafirmando el compromiso institucional con la transparencia y la rendición de cuentas.

De esta manera, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, junto con las demás carteras del Estado, se alista para cumplir con el proceso de transición gubernamental, que permitirá al nuevo gobierno asumir funciones de manera ordenada y sin interrupciones en la administración pública.

