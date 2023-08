Misterioso incidente en Los Lotes: Un vehículo se incendió y el conductor huyó

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En un suceso que dejó perplejos a los vivientes de Los Lotes, este miércoles 23 de agosto, un vehículo calcinado fue hallado colgado en un canal de drenaje, provocando momentos de angustia y tensión entre los vecinos. Según relatos de testigos presenciales, el automóvil se vio envuelto en llamas, ardientes y amenazadoras, después de que el conductor realizó un esfuerzo que culminó en un siniestro de dimensiones alarmantes.

La alarma fue emitida rápidamente por los vecinos, quienes alertaron a los bomberos en busca de ayuda. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos incansables por controlar el fuego, el vehículo resultó ser un amasijo retorcido de metal carbonizado al final de la dramática secuencia.

Un elemento aún más inquietante surgió cuando los testigos encontraron que dentro del automóvil quemado yacía documentación relevante. Una testigo compartió sus observaciones, mencionando: “El conductor no es de la zona, no lo conocemos. Después del incidente, simplemente se alejó, escapó, así que no sabemos quién es. En el vehículo, encontramos documentos; eran registros de infracciones que llevaban la insignia de la Policía”.

A pesar del estado en que se encontraba el vehículo, los vecinos informaron que el conductor se encontraba en presumiblemente en estado de ebriedad al momento del incidente. “No lo he visto yo mismo, fueron los primeros vecinos que lo encontraron. Aparentemente, estaba bajo los efectos del alcohol. La Policía llegó primero y luego llegaron los bomberos", añadió la testigo.

La inmediata respuesta de los vecinos probablemente fue crucial, ya que la mujer afirmó contundentemente: “Si los primeros vecinos en encontrarlo no lo hubieran despertado del vehículo, él habría terminado muerto”.

La Policía, incluyendo personal de Tránsito, se presentó en la escena para emprender las investigaciones correspondientes y esclarecer las causas subyacentes del incidente. Se espera que los peritos examinen minuciosamente el área en busca de evidencia que arroje luz sobre los hechos que llevaron a este misterioso y perturbador suceso en Los Lotes.

Cargando...