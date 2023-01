Módulos policiales abandonados en un barrio azotado por la ola delincuencial

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Dos módulos policiales se encuentran sin funcionar en la zona del Plan Tres Mil, donde en los últimos días se registraron atracos a cuatro farmacias, una clínica y en un punto internet. La ola delincuencial que azota a esta zona tiene atemorizado a sus vivientes, que manifiestan sentirse desprotegidos por la Policía.

"Uno los llama, pero no contestan, no vienen", lamentó uno de los vecinos. "No sabemos si eso es una comisaría, porque ahí solo se ve monte", acotó otro en referencia al primer módulo ubicado en el barrio El Quior, donde se evidenció que ese encuentra en total abandono y con su infraestructura ha sido vandalizada.

"No hay nunca un policía en este barrio, al menos en la noche que es cuando más ocurren estos hechos delictivos", señaló un vecino.

Otro de los recintos policiales está ubicado en el Barrio Guapurú I, donde se observó una comisaria más equipada, pero lamentablemente fue violentada por malvivientes, quienes ingresaron por el techo y se llevaron televisores, impresoras y otros artículos de oficina.

Extraoficialmente se conoció que solo dos uniformados custodian el lugar, pero no cuentan con patrulla para atender emergencias.

Los vecinos reportaron las condiciones en que se encuentran estos módulos policiales, cuando en la zona del Plan Tres Mil, los asaltos están a la orden del día.