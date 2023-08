Montaño sobre Amazsonas: "No se le está quitando su certificado de operador aéreo"

La Paz, Bolivia

Luego de que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) anunciara la suspensión de las licencias de cuatro aeronaves de la aerolínea privada Amaszonas, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, aseguró, este martes, que no se le quitó el certificado de operador aéreo a esta empresa.

"Si tenían la voluntad de solucionar su problema, podían alquilar otras aeronaves que no sean estas que están en problemas. No se le está quitando su certificado de operador aéreo. Cualquier juez constitucional que haga lo contrario, está poniendo en riesgo a nuestro país, ahí, vamos a interponer todas nuestras acciones correspondientes jurídicas para que se respete el derecho de todo el pueblo boliviano", afirmó la autoridad, respecto al amparo presentado por Amaszonas y dijo que no fue notificado.