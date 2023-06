Morales asegura que "el Gobierno tiene un plan para destrozarlo" y que sucederá este mes

Cochabamba, Bolivia

Este domingo, el expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, aseguró que, durante este mes, el Gobierno intentará "destrozarlo" políticamente.

También contó que durante una visita a Cochabamba, fue perseguido por un grupo del Gobierno con la intención de amedrentarlos.

Durante su programa, el expresidente comentó que la información se filtró desde el mismo ministerio de Gobierno.

"Quiero alertar al pueblo boliviano que el Gobierno tiene un plan de cómo destrozar al Evo. Repito nuevamente, la misma gente que trabaja con el gobierno (me dijo), no son chismoserías, (están) preocupados. (Me dijeron) cuídese, no sabían con qué, sinceramente; será montajes, será alguna demanda, será algún atentado, no sé", agregó Morales.