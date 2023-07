Mujer agarró a “chicotazos” a un abogado por desapoderamiento de un inmueble en Yapacaní

Santa Cruz, Bolivia

En el municipio de Yapacaní, un abogado fue víctima de agresión física por parte de una mujer identificada como Angélica Villafuerte, quien lo tildó de ser el responsable del desapoderamiento de su vivienda debido a deudas. Transeúntes captaron con sus celulares el incidente que se volvió viral e las redes sociales.

El afectado es el abogado Jimmy Rodríguez, quien fue interceptado por una turba que lo persiguió hasta un negocio local, donde lo agarró a chicotazos culpándolo por su desalojo.

La víctima lamentó la desinformación de su agresora y aclaró que quien ordena un desapoderamiento es un juez no un abogado y anunció que asumirá las acciones pertinentes. Rodríguez renunció al patrocinio por el cual fue agredido a fin de evitar confrontamientos.

Además presentó una denuncia ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Yapacaní, en contra de Villafuerte por el delito de lesiones graves y leves.

"Con el fin de que no me hagan daño me voy a apartar del proceso, pero no voy a dejar en la impunidad lo que me ocurrió, yo tengo derechos, dignidad y una imagen que no me pueden echar por el suelo", agregó.