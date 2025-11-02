Mujer apuñalada en Montero necesita apoyo económico para su recuperación

Beatriz Cruz, la mujer que resultó gravemente herida durante un ataque en el mercado Germán Moreno de la ciudad de Montero, continúa delicada de salud tras recibir cuatro puñaladas, según informó el fiscal a cargo del caso.

La mujer víctima de un brutal ataque por parte de un supuesto acosador, madre de dos hijas de 16 y 18 años, se encuentra preocupada no solo por su recuperación, sino también por los gastos médicos derivados de los estudios y medicamentos que requiere.

“Ella puede hablar, pero se queja de dolor y está preocupada por el tema económico”, relató una amiga cercana de la víctima, quien también destacó que las niñas se encuentran conmocionadas y con miedo por lo sucedido.

El hecho ocurrió luego de que el agresor, un hombre que habría acosado reiteradamente a la mujer, fuera rechazado por ella. Armado con un cuchillo, atacó primero al acompañante de Beatriz, causándole la muerte de manera inmediata, y luego la apuñaló a ella, quien fue trasladada de urgencia a un hospital. Tras el ataque, el agresor intentó quitarse la vida, pero la acción fue impedida por la Policía.

Beatriz y su familia necesitan apoyo de la ciudadanía para poder cubrir los gastos médicos y garantizar su recuperación. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 761-83877.

