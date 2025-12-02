Mujer denuncia haber sido acosada y ultrajada en un balneario de Santa Cruz

Una mujer denunció haber sido víctima de ultraje sexual por parte de un sujeto que previamente la acosó en un balneario ubicado en la zona de la Radial 12, en Santa Cruz. El hecho se registró la noche del pasado 25 de noviembre, mientras la víctima consumía bebidas alcohólicas en compañía de un amigo en el local.

Según el relato de una familiar, el agresor era prácticamente un desconocido para la víctima. La única interacción previa ocurrió minutos antes, cuando la víctima y su amigo se metieron a la piscina. El agresor entró y comenzó a acosarla, "a corretearla", e incluso intentó sumergirla jalándole los pies y la cabeza, aprovechando que ella no sabía nadar.

Pérdida de conocimiento y abandono

La familiar reveló que el agresor y otra persona lograron sacar a la víctima del balneario luego de que ella perdiera el conocimiento "de la nada". La víctima recuerda estar en una movilidad alrededor de la 1 de la madrugada, antes de ser jalada y abandonada en la zona de la rotonda.

El informe forense confirmó la agresión sexual. "Según el forense sí hubo violación, ella tenía sangrado, estaba con dos días de impedimento, aparte ella llegó rengueando con el pie hinchado, como si intentó escapar y se cayó, la pierna toda raspada", detalló.

Denuncia por hostigamiento policial

La denuncia también apunta que la investigación policial no avanza, a pesar de haber entregado las imágenes de seguridad del lugar. La familiar de la víctima señaló un presunto hostigamiento por parte del efectivo policial a cargo del caso:

"Recién el viernes le toman la declaración formal y es donde todavía se ve hostigada por el policía, dándole a entender que por ella haber consumido bebidas alcohólicas, ella se merecía lo que le había pasado".

Además, el efectivo habría advertido a la víctima sobre la posibilidad de que las pruebas ya obtenidas pudieran "desaparecer del mismo Ministerio Público" y que "todo estaba en manos de él", lo que aumenta la preocupación de la familia sobre la transparencia y la celeridad del proceso judicial.

