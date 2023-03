"¡Nada me devolverá a mi hija, sólo pido justicia!", clamó la madre de la pequeña Camila

Cochabamba, Bolivia

La madre de Camilia Fernanda Carballo continua peregrinando por justicia, dijo que no hay trabajos preventivos en la plaza donde murió su pequeña. La niña perdió la vida al tocar un poste que estaba en la plazuela de la OTB “La Joya”, detrás del Hospital del Sur.

Recordemos que la tragedia ocurrió cuando la niña de 10 años estaba jugando y bailando, mientras su mamá la cuidaba. La menor sufrió una fuerte descarga eléctrica, cuando se apoyó en el poste de la plazuela y perdió la vida.

"Nadie se ha comunicado conmigo, no estoy buscando sacar algún beneficio, porque como madre he perdido algo tan sagrado, los hijos son oro puro. Yo lo único que quiero es que no vuelva a suceder otra desgracia, lo que me está pasando a mí. Que termine conmigo, mi niña ya se ha ido, ya la enterré (...) Las autoridades no me ayudan, parece que quieren que pase otra tragedia. ¡No me van a devolver a mi hija! ¡Ya se marchó! Quiero que no le pase a otro niño, somos libres de llevar a nuestros pequeños a la plaza, sentarnos y ver que nuestros niños estén jugando, para que no les pase nada", dijo desconsolada la madre.