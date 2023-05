"Nadie sabía sobre el cobro del dinero; en cuanto bajé, ellos se acercaron", relató la víctima del atraco

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

“Salimos del banco con mi padre y nos dirigimos directamente a la oficina por la Paraguá. A lo que yo me bajo de la movilidad se me acerca este tipo con un arma y me grita que le entregue el dinero, entonces yo me asusto y corro, lanzando mi mochila", dijo en una breve declaración ante las cámaras de Que No Me Pierda, la joven fue víctima de un violento atraco en la zona del cuarto anillo, entre la avenida Mutualista y Paraguá.

La mañana de este viernes, dos delincuentes en motocicleta y armados, interceptaron a la joven cuando descendía de un motorizado y le arrebataron 400 mil bolivianos que había retirado de una entidad financiera. La joven aseguró que en ningún momento del trayecto notaron algo extraño hasta que llegaron a su destino.

El padre de la víctima se armó de valor y siguió a los delincuentes a bordo de su camioneta hasta embestirlos; sin embargo, lograron escapar en un taxi, desde donde efectuaron disparos e hirieron por la espalda al hombre.

Mi padre está estable, gracias a Dios no ha sufrido daño en ningún órgano. Mañana se someterá a una cirugía para extraer la bala que aún tiene en su cuerpo. Él persiguió a los delincuentes durante cuatro o cinco cuadras hasta que logró impactar con la motocicleta. Cuando se bajó del vehículo para intentar recuperar la mochila, fue cuando le dispararon. Una vez que lo vieron en el suelo, le dispararon por segunda vez", relató la joven.

"Esto nos dejó consternados. Estamos muy asustados, porque nadie sabía del cobro de este dinero y existe la posibilidad de que (haya salido del banco)", agregó la víctima del violento atraco y aseguró que los delincuentes no son bolivianos.

Tanto la camioneta como la moto de los delincuentes se encuentran retenidos en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), hasta donde llegó el taxista para sentar la denuncia por el hecho.

La Policía ya desplegó efectivos para que realicen operativos y así se logre dar con el paradero de estos antisociales que se presumen están heridos. "Es la primera vez que nos atracan. Fue algo muy duro para nosotros, estamos atemorizados, pero pido a la población que si vieron algo se apersonen a la Felcc porque uno de los delincuentes está herido", dijo bastante afectada.

Cargando...