Niña nace en Oruro, la madre tuvo que salir hasta la carretera para ir al hospital

Oruro, Bolivia

Una niña nació en Oruro, durante la Jornada del Censo 2024. La madre al sentir los dolores de parto, se vio obligada a salir hasta la carretera para poder llegar al hospital. Ambos se encuentran estables.

La madre, fue trasladada al Hospital Barrios Mineros, el médico cirujano que atendió la emergencia, Gregorio Fernández, informó que la paciente fue atendida de inmediato y se encuentra estable y continúa internada.

“La bebé está estable, pesó 2.900 kg y está a cargo de ginecobstetricia y pediatría”, señaló el galeno.

“El parto se adelantó. Estaba programada para el 4 de abril, pero al sentir dolor tuve que salir a pie hasta la carretera, no me quería recoger nadie. He tenido que llamar al 110”, comentó Mery Leandro, madre del bebé, quien tuvo a la niña, después de 10 años de haber tenido a su primer hijo.

Leandro, indicó que su pareja, salió en movilidad a comparar alimento para la bebé, y cuando regresaba le decomisaron el auto, motivo por el cual no se encontraba junto a ella.