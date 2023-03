Niño confiesa que inventó lo del secuestro para evitar que lo castiguen

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La Fiscalía que investiga los delitos de trata y tráfico de personas, informó que la familia del niño que fue supuestamente víctima de secuestro, no sentó la denuncia. Además señaló que el menor entró en contradicciones en sus declaraciones y confesó finalmente que todo fue mentira, estaba asustado y no quería ser castigado, su paradero durante esas 8 horas que estuvo desaparecido sigue siendo un misterio.

El fiscal del caso, Daniel Lobo, explicó que después de las entrevistas preliminares realizadas al niño de 11 años, determinaron que todo fue inventado. "El se asustó y manifestó que es mentira, no hubo tales niños, amarrados, no hubo ninguna camioneta y menos sujetos con máscaras de payasos, pero no dijo donde realmente estaba".

En base a estas revelaciones, el menor fue derivado a las dependencias de la DNA para que le realicen los exámenes psicológicos y sociales, aclaró Lobo.

Antes de obtener su confesión, el niño salió en un video agradeciendo a las personas que compartieron su foto y desearon que no lo pase nada malo.

El caso se conoció la jornada pasada, cuando la tía del menor relató que este salió de su casa al promediar las 10:30 de la mañana para comprarse caramelos; sin embargo, nunca llegó a la tienda y recién se supo de él pasadas las 18:00 horas cuando fue localizado por la avenida Teniente Vega.