“No es la primera vez que me pierdo”: Niño vendedor pastillas fue entregado a su tía

Santa Cruz, Bolivia

Santiago Guaristy, un niño de 12 años de edad, logró retornar junto a sus familiares después de haber sido trasladado por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA). El menor, conocido por vender pastillas en la Plaza 24 de Septiembre, se encontró en una situación de extravío tras no poder regresar a su domicilio en el Plan Cuatro Mil, en Santa Cruz. Según se informó desde la DNA, el menor fue entregado a la tía por la línea materna, asimismo, señalaron que realizaran seguimiento al caso.

Santiago, en un relato sincero, mencionó: “No supe que línea tomar para ir a mi casa en el Plan Cuatro Mil, una señora me trajo hasta este lugar (instalaciones de la Red Uno). Le pedí ayuda a la señora, no es la primera vez, cada vez me pierdo, pero encuentro la manera de ir a mi casa”.