Cochabamba, Bolivia

Este lunes 13 de noviembre, en medio de llanto y pedidos de justicia se llevó a cabo el audiencia cautelar y entierro de Beatriz Colque, la estudiante de 18 años que perdió la vida a manos de su expareja.

La joven saldría bachiller este año estaba en la promoción 2023, tenía el sueño de convertirse en policía o enfermera, pero todo quedó truncado el sábado 11 de noviembre luego que el feminicida S. A. M de 17 años, le arrebatara la vida.

"No hay justicia en Bolivia para los pobres”, dijo la mamá de Beatriz Colque. Foto: Red Uno

Beatriz se convierte en la décimo segunda víctima de feminicidio. “Mi hija lo era todo para mí, no era un perro… a esa clase de asesinos están liberando y luego a otro van a quitar la vida, eso quiere la justicia” , dijo en medio del llanto la madre.

S.A.M. fue capturado cuando merodeaba por el alojamiento donde le quitó la vida a la bachiller, pero no fue la única vez que actuó de esta forma, luego que quitarle la vida a Beatriz este se retiró y fue a comprar flores, las mismas que usó para realizar un ritual macabro con el cadáver.

“Aquí en Bolivia no hay justicia, no hay para los pobres, sólo para los que tienen plata (…) No estoy conforme, para nada con la determinación de la justicia (…) Continuaré pidiendo justicia para mi amada hija”, dijo en medio del llanto la mamá de Beatriz.