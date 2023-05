Cargando...

La tarde de este martes la justicia determinó rechazar la acción de libertad que fue presentada por la defensa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, para precautelar la vida y salud de la primera autoridad del departamento cruceño.

Martín Camacho, abogado del gobernador, denunció que se están cometiendo abusos por parte de autoridades penitenciarias con respecto a la enfermedad de Camacho. “El estado de salud del gobernador está bastante deteriorado; sufre presión alta y le aplican una dieta sin supervisión de un especialista”, denunció ayer, lunes, Martín Camacho, abogado del Gobernador.

Pese a estos argumentos, la sala plena denegó la tutela de acción de libertad a favor de Camacho y aseguró que no se está lesionando el derecho al a defensa y a la vida del gobernador.

Dei igual manera, negó lo argumentado por la defensa, sobre que se le negó el suministro de medicamentos.

Camacho hizo uso de la palabra durante su intervención y cuestionó la manera en la que está siendo tratado su problema de salud en el recinto penitenciario.

“¡El abuso que están haciendo que sea con mi libertad, pero no con mi salud, porque yo no he venido aquí a morirme. He venido a seguir defendiendo mis principios! No jueguen con mi salud”, dijo.