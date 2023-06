Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Representantes de la organización Bartolina Sisa y militantes del Movimiento al Socialismo (MAS), ingresaron hasta instalaciones del Concejo para increpar al actual vicepresidente del ente municipal, Joel Flores, por haber participado de la sesión del pasado viernes 2 de junio.

Lo acusan de ‘traidor’ y de haberse aliado a la bancada de Súmate, del alcalde Manfred Reyes Villa, al ser parte de la nueva elección de directiva.

“Utilizan términos y adjetivos que no corresponde siendo una autoridad, para insultarme. Ese es el nivel de educación, formación que tienen estas personas cuando ya no hay argumento alguno, de manera técnica, política o institucional”, remarcó Flores.

La autoridad municipal señaló que es atacado por diputados, senadores y ahora por autoridades municipales. “Ahora sólo falta que me ataquen asambleístas y dirigentes”, dijo a los medios de prensa.

Flores realizó una advertencia a sus compañeros de bancada, a quienes calificó de “chitakus” y “voceros de Evo Morales”.

“Más bien, quiero advertirles. No me jalen la lengua estos voceros de Evo Morales. Cuidado que diga la verdad de la última reunión que hemos tenido con el hermano Evo Morales en su casa. No les conviene que saque la lengua, para que sepa el pueblo boliviano de las instrucciones que ha dado a la bancada del MAS de los concejales aquí, en Cochabamba (…) Estoy advirtiendo a esos asambleístas, diputados, que están obsesionados con Joel Flores (…) Cuidado que diga la verdad de la última reunión sostenida en su domicilio del hermano Evo Morales Ayma. Es mejor que estén calladitos y que la fiesta la llevemos en paz”, indicó.

"¡No me jalen la lengua!", advirtió Joel Flores que fue increpado por Bartolinas. Foto: Red Uno

Las mujeres Bartolinas que ingresaron al despacho de la vicepresidencia gritaban: “No vamos a permitir un tránsfuga”, acompañadas de la concejal del MAS, Silvia Solís. “Se ha estado ocultando de la militancia y ciudadanía”, indicaban.

Solís llevó un panfleto en el que escribió la palabra ‘traidor’, y tambien gritaba: “¡Tránsfuga! ¡Traidor! ¡Cuantos billetes has recibido!”.

Las mujeres aseguraron que no les contesta las llamadas, desde el pasado jueves, para explicar su decisión de sesionar con Súmate y apartarse de la decisión de bancada. “No ha dado la cara”, “¿Por qué no llega a la zona sud? ¡De qué tiene miedo! El curul no es suyo, comprado, vendido. Le llegaron al precio, no tiene el valor de dar la cara a su militancia”, vociferaron.

En medio de esta situación otro grupo intentó desalojarlas y se registraron empujones, golpes y gritos. Las Bartolinas le realizaron una dura advertencia, indicaron que si no asiste a la reunión de bancada será sometido a una muerte civil dentro de su partido político.