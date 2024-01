“No nos quedemos mirando”; Arzobispo cruceño critica rol de autoridades frente a crisis hospitalaria

Santa Cruz, Bolivia

Durante la homilía dominical, el Arzobispo de Santa Cruz, Monseñor René Leigue se refirió a los conflictos que actualmente atraviesa la sociedad, haciendo hincapié en el área de salud y el rebrote de casos de Covid – 19, señalando que tanto las autoridades como la población “debe reaccionar y no quedarse mirando”.

“En medio de este ambiente que vivimos tan complicado y tan difícil, con la incertidumbre que vivimos en este país, tenemos que dar testimonio, de lo que somos de lo que creemos de lo que somos, (…) cuando tenemos un momento difícil en la salud por el ejemplo, la noticias todos los días es eso , especialmente en Santa Cruz los hospitales están llenos de personas que necesitan ser atendidos, no hay médicos, no hay enfermeras, no hay espacio donde poner a los enfermos, que hacer ahí, las autoridades a las que les corresponde cada uno dice, no me toca esto le toca al otro, y ahí esta esa lucha de poder que nadie se decide que es lo que tiene que hacer”, señaló Leigue.