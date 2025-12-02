“No pueden dormir, tienen pesadillas”: Madre pide justicia tras intento de abuso a sus hijas

Dos niñas de 8 y 13 años fueron víctimas de tentativa de violación por parte de un sujeto que las interceptó cuando salieron de su domicilio en la zona del Plan 3000. El sujeto actualmente se encuentra aprehendido.

La madre de las menores, en una entrevista con el programa El Mañanero, relató cómo ocurrió el hecho y pidió justicia para sus hijas, solicitando que el hombre sea enviado al penal de Palmasola.

La madre de las niñas relató que sus hijas salieron a la tienda a comprarse pan. Al llegar a la esquina, un sujeto comenzó a acosar a una de las niñas. La menor, de 8 años, salió huyendo y avisó a la vecina.

“Ellas corrieron a la tienda, pero al volver el sujeto todavía estaba allí. Las niñas se asustaron y él se bajó el short para mostrarle sus partes íntimas. Mis hijas fueron a la casa de la vecina, quien salió y lo persiguió hasta el parque, donde lo golpearon y llamaron a la policía”, relató.

La mujer, quien es madre y padre para sus hijos, pide mayor presencia policial y mejoras en el barrio.

“No solamente pido justicia para mi hija, sino también por los otros niños que quedan solos porque sus padres salen a trabajar. El barrio se ha vuelto muy inseguro, y el parque está descuidado y abandonado. ¿Dónde está el alcalde para arreglarlo?”, manifestó.

La menor de 8 años ha quedado visiblemente afectada por el hecho. Según la madre, “no puede dormir, tiene pesadillas y necesita un tratamiento psicológico. Creo que estoy más traumada yo que ellas”.

