“No pueden llegar sin coordinación”: Interculturales prohíben la visita de Choquehuanca a Chimoré

Chimoré, Cochabamba

La Federación de Comunidades Interculturales de Chimoré en el departamento de Cochabamba, durante una reunión de emergencia determinó rechazar la llegada del vicepresidente David Choquehuanca, aseguraron que no cuenta con ninguna “autorización” de organizaciones sociales ni municipales.

“Este ampliado ha determinado que no vamos a recibir a ninguna autoridad si no tiene autorización de nuestras organizaciones matrices y de nuestro municipio (…) La Federación de Comunidades Interculturales Chimoré, realizamos una reunión de emergencia al enterarnos por otros medios de comunicación de la llegada del vicepresidente David Choquehuanca al municipio de Chimoré (…), donde las 15 centrales manifiestan no aceptar la llegada de David Choquehuanca por razones de falta de coordinación con las autoridades competentes”, señaló uno de los representantes de la organización.