"¡No somos criminales!": Conductores de “Drift o Derrape” piden no estigmatizarlos

Cochabamba, Bolivia

Este jueves 27 de abril diversos sectores de grupos de vehículos modificados, como el grupo de autos tuning M-23 se manifestaron contra el proceso al conductor que realizó derrapes en el Distribuidor Beijing, la Av. Oquendo en Quintanilla y distintas carreteras.

Aseguran que en el departamento carecen de espacios para la práctica de este deporte, indicaron que realizan eventos en la ciudad con la seguridad y permisos correspondientes.

“Primero que nada pedimos que no se nos tome como maleantes o criminales, que no somos. Sólo somos jóvenes apasionados por el deporte automotor (…) No consumimos bebidas alcohólicas, ahora somos hostigados por la Policía”, indicó Nicolás Maldonado del Grupo Tunnig M-23.