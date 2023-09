Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En un desgarrador testimonio exclusivo para NOTIVISIÓN, una mujer que fue víctima de una violenta agresión por parte de su pareja en el barrio El Carmen, rompió el silencio y compartió los escalofriantes detalles de la pesadilla que vivió a manos de su agresor.

La víctima, cuya identidad se mantiene en resguardo por razones de seguridad, narró con voz entrecortada los terribles momentos que experimentó: “Me agredió con un ladrillo, yo no supe por qué me golpeó, yo no le hice nada. Él estaba bebiendo con uno de sus hermanos”, relató la mujer.

El incidente ocurrió cuando la mujer paseaba afuera de su hogar con su bebé de tan solo tres meses en brazos. Según su testimonio, su agresor la atacó por celos, un problema recurrente en su relación. “Él me agredía de celos, muchos celos sentía. Yo lo vi que estaba con su hermano ahí adentro en el cuarto y yo me puse a pasear con mi bebé afuera y fue cuando sentí el golpe, no supe nada más la verdad, vine a recuperarme acá en la clínica”, continuó la mujer.

La víctima reveló que este no fue el primer episodio de violencia que experimentó a manos de su pareja. Además, afirmó que su agresor había amenazado a su familia, lo que la llenaba de temor por la seguridad de sus seres queridos. “Él decía que iba a mandar a sicarios a que le hagan algo a mis hermanas y a mi familia. Temo por toda mi familia porque él era agresivo conmigo”, concluyó con la voz entrecortada la afectada.

En una audiencia que tuvo lugar esta mañana en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, el Juzgado Segundo de Instrucción y Violencia Contra la Mujer dictaminó que Erwin M.M., el agresor que protagonizó este ataque violento con un ladrillo, enfrentará 180 días de detención preventiva en la cárcel de Palmasola. El episodio fue calificado como un caso de violación doméstica y conmocionó a la población cruceña.

La víctima, que fue encontrada tendida en el suelo con evidentes signos de violencia, se encuentra bajo observación en una clínica.

