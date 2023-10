"No volveré": Alcalde de La Paz es convocado a dar informe y lo plantan

La Paz, Bolivia

El alcalde de La Paz, Iván Arias, fue "conminado" por diputados a presentar un informe oral en relación a las construcciones que se realizan en la ciudad. El burgomaestre fue a la cita, pero lo plantaron.

"Me han conminado a venir, además me han insultado. Traje toda la documentación. Me hacen perder mi tiempo. No vuelvo a venir, de eso estoy seguro", afirmó en puertas de la Asamblea Legislativa.