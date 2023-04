"Nos vamos a someter al proceso", declaró Vicente Cuéllar en su arribo a Santa Cruz

Santa Cruz, Bolivia

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, arribó al departamento de Santa Cruz la madrugada de este jueves 20 de abril, luego de que la justicia dispuso este 17 de abril a través de Migración, evitar su salida del país.

Cuéllar es procesado por los 36 días de paro en Santa Cruz, el pasado jueves 13 de abril, fue citado a declarar ante la Fiscalía en el Plan 3.000, pero que por compromisos en el exterior le fue imposible, en su lugar estuvo su abogado que explicó los motivos de su ausencia. Cumplia una reunión con el Sumo Pontífice el Papa Francisco en el Vaticano.

"Tenemos conocimiento de la alerta migratoria, esto no impide que una pueda trasladarse a otro país, no tengo arraigo por el momento. Estamos aquí, nos vamos a someter al proceso, vamos a colaborar con las investigaciones, porque he sido muy claro, muchas veces. Nosotros no hemos cometido ningún delito, ningún ilícito, porque nosotros no cercamos Santa Cruz, no impedimos que lleguen los alimentos a otros distritos, como hicieron otros grupos de personas, a la cabeza de algunos ministros. Ojalá que la justicia sea pareja, nosotros somos conscientes que no hicimos nada, pero con esta justicia todo puede pasar", declaró Cuéllar.