Nuevamente se registran peleas e insultos en una bochornosa sesión en Diputados

La Paz, Bolivia

Este miércoles, se registró una bochornosa sesión en la Cámara de Diputados, cuando se trataba el Proyecto de Ley que aprueba el contrato de préstamo para el “Programa de apoyo a la Preinversión para el Desarrollo II”, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de hasta $us 52 millones.

Hubo problemas por el modo de votación, lo que fue reclamado por miembros de la oposición y el presidente de la Cámara Baja, Jerges Mercado, argumentó que se contaba con la presencia de la directiva, el quorum reglamentario y que obstruían el trabajo.

Asimismo, diputados del MAS observaron que la ley estaba incompleta y no se la revisó de forma correcta.

"Lo lamentable hoy en día es que la inversión pública está siendo sostenida con créditos, porque al Movimiento Al Socialismo se le acabó el modelo económico, no tienen dinero porque bajaron las reservas internacionales, ya no hay cotización, se acabó el gas, ya no hay dólares y ahora ya no tiene con que sostener la inversión pública", aseguró el diputado de Creemos, Erwin Bazan.