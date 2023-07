Nuevo caso de violación en San José: Menor fue violada por su padre durante años

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En menos de 24 horas se reportaron dos casos de violación agravada en el municipio de San José de Chiquitos en Santa Cruz. La víctima de este último hecho es una menor de 15 años y el agresor es su padre biológico.

La mamá de la víctima de este nuevo caso, también denunció que la juez Isabel Sarita Maza modificó su resolución inicial y ordenó que el acusado cumpla su detención en la carceleta de ese municipio y no así en Palmasola.

“En audiencia se determinó que él vaya a Palmasola, pero cuando llegó la orden de trasladó resultó que, estaría en la carceleta del municipio”, dijo la mamá de la menor quien indicó que la jueza en ningún momento justificó el cambio en su resolución.

Según la denuncia, el hombre violó en varias oportunidades a su descendiente aprovechando que quedaba sola en su hogar. “Él abuso de su hija en tres ocasiones durante los últimos años”, dijo la mujer.

Afirmó que descubrió los abusos por los cambios en el comportamiento de su hija. "Ella estaba nerviosa, ansiosa y se comía las uñas", dijo entre lágrimas. "Me preocupé y le pregunté qué le pasaba, pero ella solo me decía que nada. Hasta que un día me contó lo que su padre le había hecho".

