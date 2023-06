“Ojalá reconozca sus faltas”: Padres de familia sobre las declaraciones de la directora

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En el marco de las investigaciones que se abrieron por la muerte de Yenifer, la menor de seis años que fue apuñalada en la unidad educativa Mirette Sciaroni de Bruun, ubicada en la zona del Zoológico, Santa Cruz, por otro estudiante de once años, la directora suspendida del establecimiento educativo, Ruth Vaca, rompió el silencio el lunes 19 de junio y contó su versión de ese trágico día.

Ante las declaraciones de la directora, el representante de los padres de familia, Pedro Zeballos, expresó su opinión sobre el tiempo transcurrido para obtener su versión. “Tuvieron que pasar 14 días para explicar lo que ella ha dicho, aquí solamente el divino creador sabe la verdad y cada quien tiene el tiempo perfecto para poder dar su versión”, afirmó Zeballos.

La directora suspendida del establecimiento educativo de Ruth Vaca.

Según lo manifestado por la directora ante los medios de prensa, luego de asistir a la niña herida, fue en busca del menor agresor, pero no pudo dar con su paradero y tampoco logró contactarse con los padres del agresor. Posteriormente, se dirigió a su casa para elaborar un informe y consultó a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia sobre cómo informar adecuadamente sobre el caso. “La Defensoría me indicó que no debía identificar a los niños”, agregó la directora.

Después de informar a la Defensoría, Vaca señaló que acudió al hospital para visitar a la niña y brindar apoyo a sus padres y que estuvo presente durante la cirugía y, una vez que todo salió bien, se retiró.

En relación a las declaraciones de la directora, el representante de los padres manifestó su opinión sobre la actitud de Vaca. “El tiempo lo dirá, solamente yo doy gracias a Dios que esto (la verdad) va a salir a la luz. Dios nos permite tener un punto de decir fallé, de poder reconocer su falta y poder enmendarse, pero no hubo eso (de parte de la directora)”, expresó Zeballos.

Caso 'niña apuñalada': Padres de familia piden la destitución de la directora del colegio

Cargando...

Zeballos también informó sobre el cambio que ha ocurrido desde el 5 de junio hasta la fecha. “Mi persona el día de ayer, lunes, recibió la citación justamente del proceso administrativo y el distrital me informó que la directora ya está suspendida de forma temporal, entonces estaba tratando de traer esa información para los padres de familia de mi unidad educativa para que ellos estén al tanto. Nosotros pedíamos la destitución, no la suspensión”, agregó.