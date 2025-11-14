Órgano Judicial instala sala ampliada para definir agenda del Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, informó este viernes que el Órgano Judicial desarrolla una sala ampliada con el objetivo de establecer los temas centrales que serán abordados en el Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial, encuentro que comenzará este viernes.

“Primero tenemos una sala ampliada conjunta con el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia”, explicó Saucedo, destacando que la coordinación entre las principales instituciones del sistema judicial permitirá construir una agenda sólida y prioritaria para la transformación del sector.

El titular del TSJ confirmó además la participación de altas autoridades del Estado en este diálogo nacional.

Saucedo detalló que está confirmada la presencia del presidente del Estado, Rodrigo Paz; del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo; de los presidentes de ambas Cámaras de la Asamblea Legislativa, así como del fiscal general del Estado, entre otras autoridades que asistirán al encuentro.

El Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial iniciará este viernes a las 14:30, instancia en la que se espera avanzar en propuestas y consensos que permitan impulsar cambios estructurales orientados a fortalecer una justicia más eficiente, transparente y cercana a la población.

