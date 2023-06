Padre de Camacho se acogió a su derecho al silencio en el caso del paro de 21 días de 2019

Santa Cruz, Bolivia

José Luis Camacho Parada, padre del gobernador de Santa Cruz, se abstuvo de declarar ante la Fiscalía por los 21 días de paro cívico que tuvieron lugar entre octubre y noviembre del 2019, tras las polémicas elecciones.

Camacho fue citado a declarar en calidad de denunciado y llegó hasta las oficinas del Departamento Especializado de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) en compañía de su abogado.

"Señor fiscal, he venido a presentarme ante esta notificación que, desde la ciudad de La Paz y de oficio, el Ministerio Público ha iniciado una investigación contra dos de mis hijos, a mi esposa y a mi chofer. Esta acción inconcebible, con la que se pretende afectar la imagen y dignidad de mi familia, genera en mí una justificada desconfianza; (...) no puedo consentir que se puedan aprovechar algunas expresiones de mis afirmaciones para sacarlas de contexto. Por eso, me acojo a mi derecho constitucional al silencio", dijo Camacho al momento de salir de la Fiscalía.