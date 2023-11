Padre e hija enfrentados por un puesto en el Mercado Guapurú

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Un conflicto familiar entre un comerciante de la tercera edad y su hija ha generado polémica, tras la viralización de un video donde se ve a la mujer jaloneando a su padre en pleno mercado Guapurú, ubicado en la zona del Plan 3000 de la ciudad de Santa Cruz.

Los comerciantes del mercado denunciaron que la mujer está intentando quitarle su puesto al anciano que, a decir de él, consiguió hace 20 años cuando se fundó el centro de abastecimiento.

En un dramático episodio, el anciano se arrodilló suplicando a su hija que no le quite el puesto que con tanto esfuerzo ha mantenido. Entre lágrimas, expresó: "Mi hija me está robando, su puesto lo vendió y quiere saltar al mío. Ayúdenme por favor".

La hija, por su parte, defiende su posición argumentando que el puesto en disputa le pertenece legítimamente. Acusa a su padre de pelear por su espacio, señalando que el suyo se encuentra en anticrético.

Cargando...

La situación se ha tornado aún más tensa luego de que saliera a la luz un video que muestra a la mujer jaloneando al anciano. Ante esto, la hija justificó su reacción alegando que su padre ingresó a su puesto con otras personas, amenazándola con desalojarla.

Ante la creciente tensión, los comerciantes del mercado Guapurú piden que el puesto en disputa sea intervenido y que sea la alcaldía quien brinde una solución justa para ambas partes involucradas.