Padres de familia de colegios privados piden cumplir compromiso de no subir pensiones en 2023

Bolivia

La Asociación Nacional de Padres de Familia de los Colegios Particulares aseguró que el Gobierno se comprometió a no permitir el incremento de las pensiones en los establecimientos de educación privada para el siguiente año, informó la agencia ANF.

“Nosotros hemos sostenido una reunión virtual, a nivel nacional, con el viceministro (de Educación Regular) Bartolomé Puma que, muy amablemente, preocupado porque seguimos en pandemia y estamos en plena reactivación económica, nos dijo que hay un compromiso por parte del Ministerio de Educación que, por la nueva malla curricular y los nuevos contenidos, no va haber incremento en las pensiones escolares para la gestión 2023”, sostuvo el representante de esta organización, Ernesto Suárez.

Al inicio de cada gestión, los padres de familia de los establecimientos particulares mantienen una pugna sobre este tema; sin embargo, este fin de año se empezó a discutir este tema. En los primeros meses de 2022 también se debatió sobre el porcentaje de descuento que debería haber por las clases virtuales o semipresenciales, se llegó hasta un recurso de nulidad que plantearon los colegios privados por ese descuento obligatorio.

En esta oportunidad, los padres de familia se reunieron con el Gobierno y acordaron que no habrá incremento de pensiones en la gestión escolar del siguiente año. Suárez aseguró que, por la explicación del Gobierno, no habrá un incremento en la carga horaria ni debe haber más personal por la aplicación de la nueva malla curricular.

“Si bien existen contenidos nuevos en al currícula, la misma no afectará en la carga horaria, hay un compromiso de las autoridades, de que esos contenidos se van a adherir a las anteriores materias, eso no quiere decir que habrá un exceso la carga horaria, entonces ya no hay pretexto para los colegios privados de que digan que se aumentará la carga horaria”, dijo el dirigente de los padres de familia.